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السبت، 15-01-2022 03:53 م

موسيقيون يفجرون مفاجأة بشأن أغنية الأطلال الشهيرة لأم كلثوم

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الوكيل الإخباري - كشفت سامية محرز، حفيدة الشاعر الراحل إبراهيم ناجي، مفاجأة بشأن أغنية “الأطلال” الشهيرة التي غنتها الفنانة الراحلة أم كلثوم في عام 1966.

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وخلال مقابلة في برنامجها “معكم”، أوضحت الأستاذة والمترجمة في الأدب، سامية محرز، أنها بعد أن انتهت من كتاب مذكرات جدها ومن حفل التوقيع، حصلت على نسخة من قصيدة الأطلال الأصلية، وكانت مفاجأة سارة لها.

 

وقالت : “هناك طبيب سعودي أتعامل معه أكد لي أن معه روشتة من جدي الشاعر إبراهيم ناجي أبيات من قصيدة الأطلال الأصلية”، مضيفة: “أكثر بيت للشاعر إبراهيم ناجي هو “من رأي الحب سكارى”..هو المقطع المفضل بالنسبة لي”.

 

وأشارت إلى أن “أغنية الأطلال التي غنتها أم كلثوم ليست القصيدة الأصلية، وتدخل فيها أحمد رامي من أجل تكثيف قصة الحب في القصيدة”.

وأعلنت حفيدة الشاعر إبراهيم ناجي، أنها “وجدت مذكرات جدها في منزل خالتها بالولايات المتحدة، ومن بينها مفكرة بخط يده”، لافتة إلى أن “من بين الأوراق، مسودات ترجمات شكسبير، ومسودات الأطلال، ومنها مسودة لديوانه ليالي القاهرة وغير مكتمل، وكان يتم كتابتها وتنقيحها بخط مختلف”.

صوت بيروت انترناشونال 

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