السبت 10-12-2022
الوكيل الاخباري

مستقلة الانتخاب: لا تمديد لانتخابات غرف التجارة

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة ويفتتح مشاريع مبادرات ملكية

ضبط سارق محل قهوة في سحاب

إقامة حفل جوائز نوبل في ستوكهولم

شرطة الاحتلال تعتقل عاملين من الخليل

الطباع يثمن المشاركة الأردنية بأعمال القمة العربية الصينية

نسب الاقتراع في انتخابات غرف التجارة بالمفرق والرصيفة والطفيلة- تفاصيل

15% نسبة الاقتراع في غرفة تجارة العقبة حتى 12 ظهرا

%17 نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الواحدة ظهرا

31 % نسبة الاقتراع بانتخابات غرفة تجارة مأدبا

السبت، 10-12-2022 10:53 ص

موعد انطلاق أولى حلقات برنامج سعودي أيدول Saudi Idol

WhatsApp Image 2022-12-10 at 10.57.37


الوكيل الإخباري-شارك حساب سعودي أيدول Saudi Idol صورة للنجوم المشاركين في لجنة التحكيم وأعلن اقتراب موعد انطلاقه.

ونشر حساب سعودي أيدول Saudi Idol عبر موقع انستجرام صورة للفنانين المشاركين في لجنة تحكيم البرنامج وعلق عليها: حلقات تجارب الأداء من سعودي آيدول تبدأ في 20 ديسمبر على قناة MBC كل ثلاثاء وأربعاء التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية .

ويستعد المطرب ماجد المهندس، مع المطربة أصالة بمشاركة أحلام وأصيل أبوبكر لمساعدة مواهب سعودي أيدول لتحقيق حلمهم بالغناء، حيث شارك حساب Saudi Idol على تويتر تغريدة سابقة كتب فيها: ماجد المهندس هيساعد المواهب السعودية لتحقيق أول خطوة بمسيرة النجومية انتظروه في لجنة تحكيم سعودي أيدول.


وروج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أيضًا لبرنامج سعودي أيدول، ونشر تغريدة عبر موقع تويتر كتب فيها: سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول ونشر معها صور الفنانين المشاركين في لجنة التحكيم.

اضافة اعلان

 

القاهرة24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ff9d2529-1659043784_نادين-نسيب-نجيم-تشوق-الجمهُور-بصورة-من-صالون-زهرة-2-800x600-1

صورة-نادين نسيب نجيم تشارك صورة طفلتها بمكياج ناعم .. هل تشبهها؟

63943db74c59b7477165d5cd

وفاة ملكة جمال لبنانية في ظروف غامضة -صور وفيديو

13-10-22-864289544

الشاعر أحمد ماضي ينصح اليسا بالاعتزال : قطعت الـ56 سنة وما بقت صغيرة-فيديو

ab8cc2b0-0253-4c7d-bbc5-fd10e38f8895

بعد غياب .. أنغام تخرج عن صمتها وتعلق على أزمتها الأخيرة

9

ردة فعل الشيف أبو جوليا عند إعلان زوجته انفصالهما

00

من هي زوجة ابو جوليا التي طلقها ؟