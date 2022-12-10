موعد انطلاق أولى حلقات برنامج سعودي أيدول Saudi Idol

الوكيل الإخباري-شارك حساب سعودي أيدول Saudi Idol صورة للنجوم المشاركين في لجنة التحكيم وأعلن اقتراب موعد انطلاقه.



ونشر حساب سعودي أيدول Saudi Idol عبر موقع انستجرام صورة للفنانين المشاركين في لجنة تحكيم البرنامج وعلق عليها: حلقات تجارب الأداء من سعودي آيدول تبدأ في 20 ديسمبر على قناة MBC كل ثلاثاء وأربعاء التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية .



ويستعد المطرب ماجد المهندس، مع المطربة أصالة بمشاركة أحلام وأصيل أبوبكر لمساعدة مواهب سعودي أيدول لتحقيق حلمهم بالغناء، حيث شارك حساب Saudi Idol على تويتر تغريدة سابقة كتب فيها: ماجد المهندس هيساعد المواهب السعودية لتحقيق أول خطوة بمسيرة النجومية انتظروه في لجنة تحكيم سعودي أيدول.





وروج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أيضًا لبرنامج سعودي أيدول، ونشر تغريدة عبر موقع تويتر كتب فيها: سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول ونشر معها صور الفنانين المشاركين في لجنة التحكيم.

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القاهرة24