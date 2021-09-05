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الأحد، 05-09-2021 01:56 م

موعد طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد

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الوكيل الإخباري - علم موقع الفن أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح ألبومها الجديد في شهر نشرين الأول المقبل.

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تزامناً مع ذكرى عيد ميلادها ونفس الموعد الذي طرحت فيه ألبومها "نساي" في عام 2018. وكانت شيرين أحيت حفلتين غنائيتين في المملكة العربية السعودية على مدار اليومين الماضيين كاملة العدد ورافقها في الحفل زوجها الفنان المصري حسام حبيب وابنتيها مريم وهنا.


ويذكر أن شيرين كانت قد أعلنت لمتابعيها أن والدتها في المستشفى تمر بوعكة صحية شديدة وهو ما جعلها تبدو متوترة ومنزعجة خلال حفلها وطالبت الحضور بالدعاء لوالدتها . 

 

المصدر - الفن 

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