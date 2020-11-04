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الأربعاء، 04-11-2020 09:09 ص

ميلاد يوسف ينتهي من تصوير مسلسله الجديد

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االوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري ميلاد يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن انتهاء تصوير مسلسله الجديد  "بعد عدة سنوات".

حيث انه نشر صورا له برفقة كل من فريق العمل  ، وارفقها بتعليق قال فيه : " مساء الووورد ....انتهاء تصوير مسلسل بعد عدة سنوات ..نراكم في رمضان ..2021، شكرا ..للأصدقاء والعاملين في هذا العمل".

ومن المقرر ان يعرض في موسم رمضان المقبل.

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االمصدر : الفن 

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