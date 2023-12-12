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الثلاثاء، 12-12-2023 03:17 م

مي عمر تشوّق الجمهور لأحدث أعمالها السينمائية

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الوكيل الإخباري - شوّقت الفنانة مي عمر جمهورها لأحدث أعمالها السينمائية، وهو فيلم "الغربان" الذي تتشارك في بطولته مع النجم عمرو سعد.

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وخلال لقائها ضمن برنامج "ET بالعربي"، على هامش حضورها "مهرجان الأفضل"، كشفت مي عمر تفاصيل الفيلم الذي تنتظر عرضه قريباً، قائلةً: "هو في عصر مختلف وقديم، إنتاج ضخم جداً وصورة مختلفة حاجة مشوفتهاش قبل كده في الوطن العربي كله".

وأضافت: "الفيلم من إخراج أستاذ ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، أنا مبسوطة طالعة بشخصية مختلفة، وشكل مختلف هو حاجة لما تتفرجوا عليها هتتخضوا".

 

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