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الخميس، 29-07-2021 09:46 ص

مي عمر تكشف إصابتها بمرض مفاجئ

مي


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية، مي عمر، عن إصابتها بـ"مرض مفاجئ"، أثناء وجودها خارج مصر، مؤكدة أنها خضعت على أثره للعديد من الفحوصات وأن الألم بدأ ينخفض تدريجيا.

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ونشرت عمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام" صورة لها، مؤكدة أنها أصيبت بمرض مفاجئ منذ حوالي 14 يوما، أثناء وجودها في الساحل الشمالي، دون الكشف عن طبيعة هذا المرض.


وأضافت أن أصدقائها والمقربين منها طالبوها بالعودة إلى القاهرة للعلاج هناك وللاطمئنان على حالتها الصحية، بسبب خطورة الوعكة الصحية التي أصابتها، موضحة أنها كانت متعبة للغاية ومريضة ولا تستطيع العودة إلى القاهرة.


وقالت إنها قررت أن تتلقى العلاج في الساحل الشمالي، وزارت إحدى العيادات التي اهتمت بحالتها الصحية، وقدموا لها الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أن عددا من الأطباء المؤهلين والأكفاء قاموا بزيارتها في منزلها، وقدموا لها الاستشارات الطبية اللازمة وإطمأنوا على حالتها الصحية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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