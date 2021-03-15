مي عمر تكشف معاناتها مع مرض والدها.. فيديو

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية مي عمر، خلال حلقتها مع الفنان أحمد زاهر، في برنامج "بصراحة مع"، عن تجربتها الأليمة مع مرض والدها، مرضًا مزمنًا احتاج لعملية زراعة للكبد، وهي في سن العشرين.

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وأوضحت أنها فوجئت ذات يوم بتعرض والدها لنزيف كبدي، مما استدعى عملية زراعة كبد خلال مدة أقصاها ستة أشهر، فحاولوا البحث عن مكان لتتم فيه الزراعة سريعًا، لأن هذه العملية تتطلب البقاء على قيد قوائم الانتظار بالمستشفيات لمدة طويلة.

وتابعت أنها سافرت بصحبة والديها إلى الصين، حيث استقروا على مكان العملية، وعاشوا في المستشفى لمدة ثمانية أشهر كاملة، في معاناة نفسية، تعلمت خلالها اللغة الصينية لتتمكن من قراءة التحاليل والتقارير الطبية، وكان يقع على عاتقها عبء كبير في إخفاء أي نتيجة سلبية عن والدها حتى لا تتأثر نفسيته وبالتالي تتأثر المناعة.



يشار إلى أنه عرض مؤخرا لمي عمر مسلسل "لؤلؤ"، وهو من قصتها، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر.





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