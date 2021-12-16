نادر الأتات يعود مع لايف ستايلز ستوديوز

الوكيل الإخباري - طرحت شركة "لايف ستايلز ستوديوز" أحدث أغنيات النجم اللبناني نادر الأتات، بعنوان "قلي وينك" في أول فني تعاون بينهما.

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وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة الشركة المنتجة على موقع "يوتيوب"، حيث أطلّ الأتات من خلالها تائهاً في صحراء دبي بحثاً عن الحبيبة، ومتسائلاً "قلي وينك"؟

وجاءت أغنية "قلي وينك" باللهجة البيضاء التي سبق أن قدّمها الأتات في بداية مشواره الفني، ليعود الى البدايات بهذا اللون الغنائي الذي يتناسب مع خامة صوته.



المصدر - لها