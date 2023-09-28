نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها عند مشاركتها في مسلسل "عرّابة بيروت"، لكونها وقفت على خشبة المسرح التي حضرت خلالها الحفل الأخير لشقيقها الراحل جورج الراسي.

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ونشرت الراسي عبر حسابها في "إنستغرام" صورتين لشخصيتها في العمل، وعلقت قائلة: "لعيونك حبيبي جورج الراسي، التحدي كان كبير والوجع كان أكبر، إني أوقف على خشبة مسرح بتذكرني بآخر حفلة عشاق حضرتها لخيي جورج وعزمني أرقص عالمسرح حدو".



وأكدت صعوبة التعبير عن الإحساس الذي شعرت به، مبينة أنها أدت الدور وجميع من حولها من زملاء وفنانين وطاقم عمل يقدمون لها الدعم والمحبة، مع حرصهم على توزيع الطاقة الإيجابية والفرح لها.



ووجهت رسالة شكر لكل شخص كان سببًا في استمرارها: "الاتكال عالله وعليكن وكل الشكر والدعاء بالخير لكل من كان ولا زال سبب باستمراري بالرغم من كل الظروف".



واختتمت الفنانة اللبنانية منشورها بأنها تؤدي في "عرابة بيروت" شخصية فتاة تدعى "مي"، وهو من أعمال "شاهد" الأصلية.

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