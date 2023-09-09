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السبت، 09-09-2023 03:27 م

والدا نادين الراسي يحتفلان بعيد ميلادها ويوجهان لها رسالة مؤثرة

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الوكيل الإخباري- احتفل والدا الممثلة اللبنانية نادين الراسي، بعيد ميلادها الـ 44 ووجها لها رسالة مؤثرة، كما قدمت لها والدتها هدية ثمينة في هذه المناسبة، كشفت عنها نادين في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

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وفي التفاصيل، نشرت نادين تسجيلاً صوتيًا لوالديها، وضعته على خلفية مقتطفات من اللحظات الجميلة التي جمعتهما سويًا، اذ حرص والداها على إرسال المعايدة بصوتهما، من ثم وجه لها والدها رسالة مؤثرة قال فيها: "يا رب با بيي كل عيد تكوني أعلى نجمة بالعالم، وبتمنالك التقدم الدائم للأمام، وأن تتمتعي بالصحة والجمال".


من جهتها، كشفت والدتها من خلال التسجيل الصوتي الذي أرسلته عن الهدية التي قدمتها لها، إذ حرصت على وضعها في حقيبتها دون علمها، وقالت لها: "ندونا افتحي العلبة البيج الموجودة في حقيبتك واعتبريها هدية مني الك بمناسبة عيد ميلادك، بعتذر كتير يا ماما ما في شيء من قيمتك ومبارك عليك".


وقد عبرت نادين عن تأثرها بكلام والديها، لافتة الى انها تكنّ لهما كل الحب والاحترام، اذ ارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "أنتوا العيد، الله يقدّرني أمسحلكن الدمعة".

 

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