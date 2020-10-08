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الخميس، 08-10-2020 11:43 ص

نادين خوري تنضم الى فيلم أنت جريح

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة نادين خوري عن انضمامها إلى أسرة الفيلم السينمائي "أنت جريح" .

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حيث انها ستجسد شخصية "أم غسان" الأمّ التي تمتلك القوة من أمومتها، لا تعترف بالضعف، ولامكان للهزيمة في حياتها. تأخذ من خوفها على أبنائها شعلة تسندها لتربّي وتبني في يقينها مجتمعاً ولا تقبل أن تبني أفراداً فقط.




يشار الى ان الفيلم من إخراج ناجي طعمي وتأليف قمر الزمان علوش .

 

المصدر : لها 

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