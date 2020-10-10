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السبت، 10-10-2020 01:49 م

نادين نجيم تبهر المتابعين بإطلالة خليجية

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الوكيل الإخباري _ اثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم اعجاب متابعيها بصورة جديدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " انستغرام" والتي بدت فيها بإطلالة خليجية .

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لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين اعربوا عن جمال واناقة اطلالتها .

 

 

المصدر : الامارات نيوز

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