نادين نجيم تبهر المتابعين بإطلالة خليجية

الوكيل الإخباري _ اثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم اعجاب متابعيها بصورة جديدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " انستغرام" والتي بدت فيها بإطلالة خليجية .
لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين اعربوا عن جمال واناقة اطلالتها .
المصدر : الامارات نيوز
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