نادين نجيم تعود بالجزء الثاني من صالون زهرة قريبا على منصة شاهد

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سيدرز ارت"، للانتاج السينمائي والتلفزيوني، عودة النجمة نادين نسيب نجيم، بمسلسل "صالون زهرة" من جديد في الجزء الثاني، بعد نجاح كبير حققه الجزء الأول.



ونشرت الصفحة الرسمية للشركة، صورة مرفق بها صورة نادين نجيم، مرفق بها عبارة "صالون زهرة 2"، قريبا على شاهد VIP، وكتبت: "اشتقتوا لزهرة وأنس، مشتاقين للتسريحات والأحاديث والأسرار؟ بنطمنكم إنها راجعة وبقوة.. صالون زهرة بالجزء الثاني قريبا على تطبيق شاهد.

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كان المخرج جو بوعيد، قد أعلن عن التحضير لجزء ثاني من مسلسل "صالون زهرة" للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا كبيرا.



وقال بوعيد، في لقاء مع برنامج "Theinsider بالعربي" عبر قناة "دبي"، إن هناك جزء جديد من المسلسل، لكن حتى الآن لم يعقد جلسات عمل مع الأبطال.

نواعم