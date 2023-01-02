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الإثنين، 02-01-2023 10:29 ص

نادين نجيم لمتابع طالبها باعتزال التمثيل في 2023 : يلي جاي رح يحرق دمك

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الوكيل الإخباري-مع انتهاء عام 2022 واستقبال العام الجديد، وجهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لجمهورها ومتابعيها على حسابها عبر تويتر، سؤالا قالت فيه: "شو بتتمنوا تحققوا السنة الجديدة  ٢٠٢٣ ؟".

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سؤال نادين لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذن راحوا يكتبون امنياتهم، في حين عبر البعض الاخر عن حبه الكبير لها وتمنى لها النجاح في كل اعمالها المستقبلية وان تحمل لها سنة 2023 المزيد من النجاحات والنجومية.


اللافت كان رد احد المتابعين على نادين، الذي قال: "امنيتي انك تعتزلي تمثيل"، الامر الذي استدعى ردا مباشرا من نادين نسيب نجيم، التي اعادت نشر التغريدة على حسابها عبر تويتر، وعلقت عليها بالقول: "شكراً انك حاضر كل اعمالي، ويلي جايي رح يحرق دمك".

 

 

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