نادين نسيب نجيم تتحدث عن موعد زفافها -فيديو

الوكيل الإخباري- تحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها للمرة الأولى وارتباطها مجدداً في لقاء سريع مع برنامج mbctrending، لافتةً إلى أن "من المفروض أن تحتفل بزفافها ولكن لا تاريخ محدداً لذلك بعد".
وأوضحت أن سبب تأخّر زواجها يعود إلى كثرة التزاماتها وانشغالها في الفترة الأخيرة.
ووجّهت نادين رسالة الى خطيبها قائلةً: "علاقتي معه انبنت شوي شوي، وبقلّه شكراً على وقوفك جنبي في ظروف صعبة كثير مرت معي وهو موضع ثقة وأنا بوثق فيه كثير".
ونالت الفنانة اللبنانية خلال حفل Joy Awards جائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات، عن مسلسل "صالون زهرة" في جزئه الثاني، وقد سلّمها الجائزة النجم السوري جمال سليمان.
نادين نجيم تتحدث عن خطيبها لأول مرة في لقاء مميز مع #MBCTrending— MBC Trending (@MBCTrending) January 24, 2023
من حفل JOY AWARDS#MBC4
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/zekS8ZCP42 pic.twitter.com/W1v7rhdkLR
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة