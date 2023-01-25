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الأربعاء، 25-01-2023 01:24 م

نادين نسيب نجيم تتحدث عن موعد زفافها -فيديو

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الوكيل الإخباري- تحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها للمرة الأولى وارتباطها مجدداً في لقاء سريع مع برنامج mbctrending، لافتةً إلى أن "من المفروض أن تحتفل بزفافها ولكن لا تاريخ محدداً لذلك بعد".

وأوضحت أن سبب تأخّر زواجها يعود إلى كثرة التزاماتها وانشغالها في الفترة الأخيرة.

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ووجّهت نادين رسالة الى خطيبها قائلةً: "علاقتي معه انبنت شوي شوي، وبقلّه شكراً على وقوفك جنبي في ظروف صعبة كثير مرت معي وهو موضع ثقة وأنا بوثق فيه كثير".


ونالت الفنانة اللبنانية خلال حفل Joy Awards جائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات، عن مسلسل "صالون زهرة" في جزئه الثاني، وقد سلّمها الجائزة النجم السوري جمال سليمان.

 



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