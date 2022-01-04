الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

جامعة الحسين بن طلال تكشف عن نتائج التحقيق بوفاة الطالبة سلسبيل

تقديم مساعدات نقدية لـ 2318 أسرة الشهر الماضي

ابو عاقولة: تمديد أمر الدفاع 31 كان سبباً في عدم رفع أسعار السلع

تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في المملكة

وكلاء السياحة: 500 معتمر أردني أسبوعيا

رئيس الوزراء يمدد العمل بأمر الدفاع 31 - تفاصيل

أكثر من 15 مليون دولار من USAID لخفض فاقد المياه في المملكة

الضريبة: كل فرد في الأسرة من غير الزوجين يعامل كمكلف مستقل

اسباب فنية تؤخر التزويد التجريبي لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا

التخليص على 58 ألف مركبة خلال 2021

الثلاثاء، 04-01-2022 01:17 م

نانسي عجرم تستعد لخريطة فنية قوية بعد غضبها ليلة رأس السنة

99-12-730x438-730x438


الوكيل الإخباري - أحيت نانسي عجرم  حفلها الغنائي الضخم في العين السخنة ليلة رأس السنة التي حملت الكثير من المفاجآت للجمهور نكشف عنها من خلال نواعم، كما نكشف عن كواليس خاصة بغضب نانسي أثناء وجودها على خشبة المسرح.

اضافة اعلان

لم يحالف نانسي الحظ بداية حفلها الغنائي في ليلة رأس السنة الذي جمعها بالبوب ستار رامي عياش وأحمد سعد، خاصة بعد سقوط الأمطار باستمرار هناك، ما جعل إدارة الحفل تتفق معها على الاستعانة بتقنية الـ"بلاي باك" لإنقاذ الموقف، ولكن فور انتهاء الأمطار بدأت نانسي تقدم أغنياتها طبيعياً، وقد علمت نواعم أنه بعدها بدقائق حدثت مشكلة غير مقصودة بالصوت ما جعلها تغضب بوضوح أثناء وجودها على خشبة المسرح لحين حُلّت المشكلة.

 

على صعيد آخر، تستعد نانسي لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "اتفضل عندنا" مع الملحن محمد رحيم الذي شاركها حفلها الأخير في العين السخنة، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

 

نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Betty_White_Getty_2

السبب الحقيقي لوفاة بيتي وايت

Capture-3-1-730x438

أحلام تعلق على مقطع فيديو عفوي مع نوال الكويتية

word-image-1

بن أفليك مرشح الى جائزة غولدن غلوب

emarat-news_2021-10-21_11-51-56_486926

فنانة سعودية تفاجئ الجميع بصور ارتباطها

الفنان-زياد-برجي

أسرار تكشف لأول مرة عن خلاف زياد برجي ومايا دياب

197058

والد فاتن موسى ويشن هجوما على مصطفى فهمي

أخبار متعلقة
7370686-106689239

انتقادات لياسمين صبري بسبب إطلالتها في رأس السنة - صور

10598021-1390227635

إلغاء حفل إليسا ووائل كفوري في السعودية

42c526ade4

نانسي عجرم تستقبل 2022 بحفل غنائي في مصر

20-12-21-868648513

سبب مغادرة نانسي عجرم حفلها في السعودية بعد أداء أغنيتين فقط

2021_10_2_17_32_21_613

تعاون جديد يجمع بين نانسي عجرم ومحمد رحيم - صورة