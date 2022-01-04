نانسي عجرم تستعد لخريطة فنية قوية بعد غضبها ليلة رأس السنة

الوكيل الإخباري - أحيت نانسي عجرم حفلها الغنائي الضخم في العين السخنة ليلة رأس السنة التي حملت الكثير من المفاجآت للجمهور نكشف عنها من خلال نواعم، كما نكشف عن كواليس خاصة بغضب نانسي أثناء وجودها على خشبة المسرح.





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لم يحالف نانسي الحظ بداية حفلها الغنائي في ليلة رأس السنة الذي جمعها بالبوب ستار رامي عياش وأحمد سعد، خاصة بعد سقوط الأمطار باستمرار هناك، ما جعل إدارة الحفل تتفق معها على الاستعانة بتقنية الـ"بلاي باك" لإنقاذ الموقف، ولكن فور انتهاء الأمطار بدأت نانسي تقدم أغنياتها طبيعياً، وقد علمت نواعم أنه بعدها بدقائق حدثت مشكلة غير مقصودة بالصوت ما جعلها تغضب بوضوح أثناء وجودها على خشبة المسرح لحين حُلّت المشكلة.

على صعيد آخر، تستعد نانسي لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "اتفضل عندنا" مع الملحن محمد رحيم الذي شاركها حفلها الأخير في العين السخنة، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

نواعم