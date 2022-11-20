نبذة عن 3 مسلسلات تناسب الخريف على " نتفليكس "

الوكيل الإخباري-كما أن كل فصل من فصول السنة يمتاز بملابس معينة تلائم طبيعة الأجواء السائدة به، فإن كثيراً من عشاق الدراما والمسلسلات يفضلون أنواعاً محددة من الأعمال التي يشاهدونها، حسب فصول السنة.

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ومع انتصاف فصل الخريف وقرب حلول الشتاء، يقضي أغلب الناس أوقاتاً طويلة في منازلهم، ويبدؤون بالبحث عما يمتعهم في شاشات التلفزيون، وعبر المنصات المختلفة.



وقد أتاحت منصة "نتفليكس" خيارات متعددة يمكنها جذبك، ومنحك المتعة بمشاهدتها خلال الخريف:





1. "The Gilmore Girls"

يتميز هذا المسلسل، الذي عرض ضمن ثمانية مواسم عبر منصة "نتفليكس"، بأن أحداثه تبدأ فعلاً في فصل الخريف، وتحكي قصته علاقة أم بابنتها التي تمر بسن المراهقة، ومع توالي الأحداث يحدث الكثير من المغامرات والمواقف الجميلة والحزينة على حدث، من الناحية العاطفية والرومانسية والعلاقات العائلية.











2. "Fate the Winx Saga"

تكتشف المراهقة "بلووم" أنها ليست بشراً بعد عمر طويل، وأنها تنتمي لعالم الجن، ويمكنها القيام بأعمال خارقة للعادة، وتذهب "بلووم" إلى عالمها الآخر، لتكتشف مرة أخرى أنها ليست كبقية الجن، بل إن كل قدراتها أعلى منهم بكثير.

وحقق المسلسل نجاحاً هائلاً، عندما عرض لأول مرة العام الماضي، وقامت "نتفليكس" بناء على ذلك بإنتاج جزء ثانٍ منه.









3. "Locke and Key"

بعد النجاح الكبير الذي لقيه الجزء الأول من المسلسل المليء بالغموض والتشويق، قامت "نتفليكس" بإنتاج جزءين آخرين منه، ويحكي قصة ساحر غريب ومختلف عن كل السحرة في زمنه، لكن هذا الساحر يصنف بأنه صاحب خير، ويكافح لحماية هذا السحر من الوقوع بأيدي الأشرار.







زهرة الخليج

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