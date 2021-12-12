نبيل شعيل وأحلام ينعيان الشيخ دعيج الخليفة الصباح - صورة

الوكيل الإخباري - نعى العديد من الفنانين الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح، ومن بينهم، الفنان الكويتي نبيل شعيل الذي نشر صورة الراحل وعلّق عليها بالقول: "سبحان الله الذي جعل الموت علينا حتماً محتوماً، يأخذ منا أهلنا وأحباءنا، وكلّ يوم لنا فقيد عزيز على قلوبنا، وليس بأيدينا إلا أن ندعو لبو خليفه بالرحمة، وأن ونطلب من الله له المغفرة".

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بدورها علّقت الفنانة الإماراتية أحلام بالقول: "ااااه توفى ؟؟؟؟؟ رحمه الله عليه ربي يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويعوض شبابه الجنه يارب ويجعل هذه الايام خير ايامه ويبدله دار خير من داره يا رحيم ".

اااااه توفى ؟؟؟؟؟ رحمه الله عليه ربي يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويعوض شبابه الجنه يارب ويجعل هذه الايام خير ايامه ويبدله دار خير من داره يا رحيم 🙏🏻😭 https://t.co/OZhTLn7iQm December 12, 2021

المصدر - الفن