نتفليكس تطلق 5 مسلسلات جديدة في 2023

الوكيل الإخباري- أعلنت نتفليكس، عرض 5 مسلسلات من الدراما الكورية، عبر منصتها فى النصف الثاني من 2023.



يتزايد إقبال الجمهور على الدراما الرومانسية الكورية في جميع أنحاء العالم، ومن الواضح أن هذا الشغف لن يخفت قريبًا، فخلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022، قفزت نسبة مشاهدة المسلسلات الرومانسية الكورية التي قدمتها نتفليكس ثلاثة أضعاف عالميًا، وجاء أكثر من 90% من هذه المشاهدات من خارج كوريا الجنوبية في عام 2022.





وعلى مدار عقود، اجتذب هذا النوع من الدراما اهتمام الجمهور في كوريا وجميع أنحاء آسيا، وهو ما يُعَد دليلًا على تميز مهارات صانعي المحتوى الكوريين في مجالي السرد والإنتاج



ما قصة مسلسل أراك في حياتي التاسعة عشر؟



في هذا المسلسل المستلهم من قصة مصورة ذائعة الصيت، تقوم شين هييسون بدور بطلة لديها القدرة على تذكر جميع حيواتها السابقة، وبعدما وقعت في حب جارها اللطيف في شبابها وفي حياتها الثامنة عشر، تحاول أن تجد طريقها إليه في حياتها التاسعة عشر، لكنها تجده رجلًا متبلد المشاعر، لا يرغب في التقرب من أي شخص. هل يمكن للحب أن ينتصر على مر الزمن؟



مسلسل خلف لمساتك





تؤدي نجمة الكوميديا الرومانسية "جي مين هان" دور طبيبة بيطرية تعيش في بلدة صغيرة وتتمتع بموهبة غريبة تجعلها قادرة على قراءة الأشياء ومعرفة كل شيء عنها باللمس، وعندما تقنع أحد المحققين بقدراتها الغريبة، يتحدان معًا للتحقيق والكشف الجرائم في البلدة.

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ماذا يتضمن مسلسل قدري أن أكون معك؟



يجتمع نجما الدراما الرومانسية الكورية "جو بو" و"روون" لتقديم ملحمة رومانسية ضخمة، حيث يقوم "روون" بدور محامٍ لامع يمتلك كل مقومات النجاح، لكن تطارده لعنة عائلية لا يمكن التخلص منها إلا عن طريق موظفة بسيطة تؤدي دورها "جو بو".



زمانك يناديك (العرض الأول في الربع الثالث من 2023)



يجتمع "أهن هيو سيوب" (نجم مسلسل "اقتراح عمل") وجيون يوبين (نجمة مسلسل " فينتشنزو") في هذه النسخة الكورية من الدراما الرومانسية التايوانية الكلاسيكية بعنوان "Someday or One Day"، حيث تسافر شخصية "جيون" عبر الزمن إلى عام 1998 لتلتقي بـ "أهن" الذي يشبه حبيبها الراحل على نحو ملفت. وفي هذا المسلسل المميز، يواجه كلا البطلين تحديًا يتمثل بشخصيتين تشبهان بعضهما البعض من الناحية الجسدية، لكنهما مختلفتين تمامًا من حيث الشخصية، بالإضافة إلى كل التعقيدات التي تنشأ عندما يتعلق الأمر بالحب.



دوونا



يمر الطالب الجامعي (يانغ سي جونغ) بوضع صعب وفريد من نوعه، إذ يعيش مع فنانة بوب سابقة تقوم بدورها نجمة البوب السابقة "سوزي"، وتنشأ بينهما علاقة يشوبها سوء التفاهم والنفور، لكنها تتطور مع الوقت إلى علاقة حب وثقة. فهل يمكن للعلاقة بينهما أن تصمد أمام ضغوط الشهرة القاسية؟







الفجر