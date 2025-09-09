الثلاثاء 2025-09-09 12:34 م
 

سلوم حداد يُثير أزمة مع فناني مصر.. ماذا قال؟

للا
سلوم حداد
 
الثلاثاء، 09-09-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   أثار تسجيل مصوّر للفنان السوري سلوم حداد جدلًا واسعًا في الوسط الفني المصري، بعدما انتقد فيه أداء بعض الفنانين المصريين باللغة العربية الفصحى في الأعمال التاريخية، ساخرًا من طريقة نطقهم لحرف "الجيم"، ومشيرًا إلى أن قلة فقط كانوا يُجيدونها، مثل الراحلين نور الشريف وعبدالله غيث.

اضافة اعلان


تصريحات حداد، التي وُصفت بالسخرية، أثارت غضب عدد من الفنانين والمخرجين المصريين الذين اعتبروها "تطاولًا غير مبرر"، وأكدوا على الريادة المصرية في الفن واللغة.


وكتب المخرج حسني صالح عبر فيسبوك:
"أعظمكم أقزام بجانب فنانين مصريين كثر... مصر منبع الفن واللغة".


كما ردّ الفنان محمد علي رزق قائلًا:
"حضرتك غلط... عندنا فنانين بيتكلموا فصحى أفضل من أي حد".


أما الكاتب عمرو محمود ياسين، فاعتبر تصريح حداد "تجاوزًا غير مقبول".


وفي تعليقها، أكدت الفنانة السورية سُلاف فواخرجي أن مصر كانت وما زالت رائدة في الفن العربي، قائلة:
"سلوم فنان كبير، لكنه أخطأ... وتعلمنا الفن من الأعمال المصرية".


من جهته، خرج سلوم حداد عن صمته ليقدّم اعتذارًا علنيًا، مؤكدًا أن التصريح قديم ولم يكن يقصد الإساءة. وقال:
"أدين بالاعتذار لكل من غضب... المصريون أساتذتنا وقدوتنا في المسرح والتلفزيون، وهم من علمونا".

 

لها 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: إجراءات مشددة بحق هذه المدارس الخاصة

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد، مسجلةً 8.042 مليار دولار حتى نهاية شهر آب من العام الحالي. ووفقًا للبيانات التي رصدتها "المملكة"، بلغ حج

اقتصاد محلي احتياطيات الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية أول اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الأردن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية تشارك في إطلاق تقرير "البحث عن العدالة" الإقليمي بالقاهرة

فلق

فن ومشاهير لأول مرة.. خبايا خلاف عبد الحليم ولبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش

شهيد في قصف مخيم النصيرات

فلسطين شهيد في قصف مخيم النصيرات

فلسطينيون يسعفون شخصًا أصيب خلال انتظاره المساعدات في غزة

فلسطين استشهاد 5 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة