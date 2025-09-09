سلوم حداد يُثير أزمة مع فناني مصر.. ماذا قال؟

تصريحات حداد، التي وُصفت بالسخرية، أثارت غضب عدد من الفنانين والمخرجين المصريين الذين اعتبروها "تطاولًا غير مبرر"، وأكدوا على الريادة المصرية في الفن واللغة.
وكتب المخرج حسني صالح عبر فيسبوك:
"أعظمكم أقزام بجانب فنانين مصريين كثر... مصر منبع الفن واللغة".
كما ردّ الفنان محمد علي رزق قائلًا:
"حضرتك غلط... عندنا فنانين بيتكلموا فصحى أفضل من أي حد".
أما الكاتب عمرو محمود ياسين، فاعتبر تصريح حداد "تجاوزًا غير مقبول".
وفي تعليقها، أكدت الفنانة السورية سُلاف فواخرجي أن مصر كانت وما زالت رائدة في الفن العربي، قائلة:
"سلوم فنان كبير، لكنه أخطأ... وتعلمنا الفن من الأعمال المصرية".
من جهته، خرج سلوم حداد عن صمته ليقدّم اعتذارًا علنيًا، مؤكدًا أن التصريح قديم ولم يكن يقصد الإساءة. وقال:
"أدين بالاعتذار لكل من غضب... المصريون أساتذتنا وقدوتنا في المسرح والتلفزيون، وهم من علمونا".
-
أخبار متعلقة
-
لأول مرة.. خبايا خلاف عبد الحليم ولبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش
-
آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة رنا رئيس
-
فضل شاكر يخرج عن صمته ويشن هجوما عنيفا - فيديو
-
عودة نُجوم المنفى إلى دراما رمضان 2026 في سوريا
-
ليدي غاغا وأريانا غراندي تكتسحان جوائز MTV الموسيقية لعام 2025
-
نجوم جدد ينضمون إلى مسلسل "تحت الأرض" مع بدء تصويره في سوريا
-
ما جديد بلاغ أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي؟
-
نادين نسيب نجيم تثير الجدل في عيد ميلاد المخرج جو بو عيد - فيديو