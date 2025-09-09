سلوم حداد يُثير أزمة مع فناني مصر.. ماذا قال؟

الوكيل الإخباري- أثار تسجيل مصوّر للفنان السوري سلوم حداد جدلًا واسعًا في الوسط الفني المصري، بعدما انتقد فيه أداء بعض الفنانين المصريين باللغة العربية الفصحى في الأعمال التاريخية، ساخرًا من طريقة نطقهم لحرف "الجيم"، ومشيرًا إلى أن قلة فقط كانوا يُجيدونها، مثل الراحلين نور الشريف وعبدالله غيث.

اضافة اعلان



تصريحات حداد، التي وُصفت بالسخرية، أثارت غضب عدد من الفنانين والمخرجين المصريين الذين اعتبروها "تطاولًا غير مبرر"، وأكدوا على الريادة المصرية في الفن واللغة.



وكتب المخرج حسني صالح عبر فيسبوك:

"أعظمكم أقزام بجانب فنانين مصريين كثر... مصر منبع الفن واللغة".



كما ردّ الفنان محمد علي رزق قائلًا:

"حضرتك غلط... عندنا فنانين بيتكلموا فصحى أفضل من أي حد".



أما الكاتب عمرو محمود ياسين، فاعتبر تصريح حداد "تجاوزًا غير مقبول".



وفي تعليقها، أكدت الفنانة السورية سُلاف فواخرجي أن مصر كانت وما زالت رائدة في الفن العربي، قائلة:

"سلوم فنان كبير، لكنه أخطأ... وتعلمنا الفن من الأعمال المصرية".



من جهته، خرج سلوم حداد عن صمته ليقدّم اعتذارًا علنيًا، مؤكدًا أن التصريح قديم ولم يكن يقصد الإساءة. وقال:

"أدين بالاعتذار لكل من غضب... المصريون أساتذتنا وقدوتنا في المسرح والتلفزيون، وهم من علمونا".