الشامي ينجو من السقوط أرضاً وسط تدافع المعجبين (فيديو)

ورغم الموقف، حافظ الشامي على هدوئه وتفاعل مع معجبيه، حيث التقط الصور معهم. كما صعدت إحدى المعجبات إلى المسرح واحتضنته، في لقطة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
