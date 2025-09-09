الثلاثاء 2025-09-09 02:29 م
 

الشامي ينجو من السقوط أرضاً وسط تدافع المعجبين (فيديو)

ىة
الشامي
 
الثلاثاء، 09-09-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   أحيا الفنان السوري الشامي حفلاً في النرويج ضمن جولته الغنائية، وشهد الحفل لحظات فوضى بعدما حاول عدد من الحضور الاقتراب منه، ما كاد يتسبب في سقوطه لولا تدخل رجال الأمن.

اضافة اعلان


ورغم الموقف، حافظ الشامي على هدوئه وتفاعل مع معجبيه، حيث التقط الصور معهم. كما صعدت إحدى المعجبات إلى المسرح واحتضنته، في لقطة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نة

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تعزز صادراتها إلى السوق الصينية بتجديد اتفاقيتها مع شركة سينوكيم حتى عام 2028

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعو جمهورها إلى متابعة قناتها على الواتساب

ن

طب وصحة هل تعلم أن دماغك "ينظف نفسه" أثناء النوم؟

أسطول الصمود

عربي ودولي بلجيكا تؤكد أهمية التحقيق بحادثة أسطول الصمود في تونس

هه

طب وصحة جدل على "تيك توك".. هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟

طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

أخبار محلية طلبة سابلة الحسن يطلعون على الواقع المائي في سد وادي العرب

وزارة المياه والري

أخبار محلية المياه للمواطنين: الخدمات الالكترونية توفر الوقت والجهد

حمك

طب وصحة فيتامين "D".. متى يصبح خطراً يهدد صحتك؟



 
 





الأكثر مشاهدة