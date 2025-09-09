الشامي ينجو من السقوط أرضاً وسط تدافع المعجبين (فيديو)

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان السوري الشامي حفلاً في النرويج ضمن جولته الغنائية، وشهد الحفل لحظات فوضى بعدما حاول عدد من الحضور الاقتراب منه، ما كاد يتسبب في سقوطه لولا تدخل رجال الأمن.

ورغم الموقف، حافظ الشامي على هدوئه وتفاعل مع معجبيه، حيث التقط الصور معهم. كما صعدت إحدى المعجبات إلى المسرح واحتضنته، في لقطة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

View this post on Instagram A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)