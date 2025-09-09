فضل شاكر يخرج عن صمته ويشن هجوما عنيفا - فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر خلال الساعات الماضية تسجيل صوتي للفنان اللبناني فضل شاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شنّ فيه هجومًا حادًا على عدد من زملائه الفنانين اللبنانيين، متهمًا إياهم بشن "حرب" ضده، وذلك عقب موجة انتقادات طالته مؤخرًا.

وقال شاكر في التسجيل:

"يجيبو كل فنانين لبنان وأنا لحالي، يتفضلوا يفرجونا شو رح يقدموا... أنا مستعد للحرب اللي بيحاربوني فيها... صعبة طويلة على رقبتن".



وأضاف:

"أنا من تحت الزينكو عم بغني من مخيم عين الحلوة وبتحداكم، يا تنك فنانين تنك، مش تاركيني بحالي".



ووجّه شاكر انتقادات لاذعة للإعلام اللبناني، متهماً إياه بتجريمه دون دليل:

"كل الإعلام اللبناني اللي جرّمني وطلعني إرهابي ومنضم لعصابة مسلحة... يتفضلوا يجيبوا دليل واحد".



وختم فضل رسالته بنبرة غاضبة:

"الله لا يسامحكن لا دنيا ولا آخرة... حرموني من عيلتي وولادي، ما عندي غير هالصوت".



ويأتي هذا التصعيد من شاكر في وقت كان قد أطلق فيه مؤخرًا عدة أغنيات جديدة، شهدت عودة قوية له إلى الساحة الفنية، وحققت نسب استماع عالية عبر المنصات الرقمية.

