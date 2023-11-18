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السبت، 18-11-2023 10:35 ص

"نتفليكس" تلغي 5 مسلسلات دفعة واحدة!

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الوكيل الإخباري - أعلنت "نتفليكس" أنها ستلغي 5 عروض لمسلسلات، بعد إعادة التقييم المالي.

وبعد سبعة أشهر من إضرابات هوليوود التي أدت إلى تباطؤ التصوير، اتخذت منصة البث المباشر قراراً نهائياً بشأن العروض التي لن يتم تجديدها لموسم آخر.

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وغالبية المسلسلات تم عرضها موسم واحد فقط حتى الآن، ومن المحتمل أن يتم اختيارها للحذف لأنها لم تجتذب جمهوراً كبيراً بما يكفي.

 

وتشمل المسلسلات التي ستلغي نتفليكس بثها الدراما الكوميدية Glamorous إلى جانب مسلسلات الرسوم المتحركة Agent Elvis, Farzar and Captain Fall. كما سيكون عرض Shadow and Bone من بين العروض الملغاة للموسم الجديد.

وجاءت هذه الأخبار على الرغم من وصول Shadow and Bone إلى قمة قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس. يعتمد العرض الخيالي على سلسلة كتب من تأليف Leigh Bardugo ويتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة أصيبوا بالحزن بسبب الإلغاء.

 

 

لبنان 24 

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