الأربعاء 06-09-2023
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الأربعاء، 06-09-2023 04:42 م

نجاة اعلامي لبناني من حادث سير مروع - صورة

موضوع_تعبير_عن_حادث_سير


الوكيل الإخباري- تعرض الاعلامي اللبناني ومراسل الاخبار آلان درغام، لحادث سير مروع على طريق سن الفيل، كاد يودي بحياته لولا العناية الالهية.

ونشر آلان عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة توثق لحظة وقوع لاحادث وتظهر الضرر الكبير الذي لحق بسيارته، اذ بدت محطمة بالكامل نظرا لقوة الضربة.

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وارفق آلان الصورة بتعليق باللغة الانكليزية، قال فيه: "الله باركني ببداية جديدة وحياة جديدة"، لافتا الى ان الحادث كان قويا ونجاته منه كان بمثابة اعجوبة.


ومنذ انتشار الخبر، انهالت التعليقات من قبل زملاء ومتابعي آلان على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اطمأنوا على وضعه الصحي وتمنوا له الشفاء في حال تعرض لاي مكروه نتيجة الحادث، معبرين عن حبهم الكبير له.

 


الجديد


 




 

 


 

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