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الأحد، 27-06-2021 01:38 م

نجلاء بدر توضح حول خلاف بينها وبين مي عمر - فيديو

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الوكيل الإخباري - نفت الفنانة المصرية نجلاء بدر حدوث خلاف بينها وبين زميلتها مي عمر، أثناء تصوير مسلسل "نسل الأغراب" للمخرج محمد سامي.

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وقالت نجلاء بدر لـ"العين الإخبارية": "التقيت الفنانة مي عمر في مشهد واحد فقط، أثناء تصوير دوري في مسلسل نسل الأغراب، وليس صحيحا ما تردد حول حدوث صدام بيننا، وكل الأخبار المتداولة في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها".


وحول تقليص دورها في المسلسل قالت: "بصراحة شديدة كان الاتفاق على مساحة كبيرة، ولكن عندما بدأنا التصوير فوجئت بأنه تم تقليص الدور، في البداية شعرت بالغضب، لكن عندما شاهدت العمل بالكامل فرحت بحالة النجاح التي حققها المسلسل، وبالصورة النهائية التي خرج بها للجمهور".


وبشأن الانتقادات التي تعرض لها مسلسل "نسل الأغراب"، قالت: "أصابني الحزن بسبب موجة الانتقادات، وكنت أتمنى إقامة حفل كبير بسبب نجاح العمل، لكن موجة النقد والهجوم أصابتني بالغضب، خاصة أننا بذلنا مجهودا كبيرا في تصوير العمل، وكل الفريق بذل جهدا كبيرا لتقديم عمل مشرف".

 

 

 

المصدر - العين الإخبارية 


 




 

 


 

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