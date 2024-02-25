نجل الفنان عبدالله الرويشد يكشف تطورات حالته الصحية

الوكيل الإخباري - كشف الفنان الكويتي خالد الرويشد، نجل المطرب الشهير عبدالله رويشد، أن الأطباء أوصوا بمنع الزيارة عن والده، مطمئناً الجمهور على حالته الصحية.



وشارك خالد متابعه عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، تدوينة كتب فيها: "واجب أطمئنكم أن والدي الفنان عبد الله الرويشد بوضع صحي جيد ولله الحمد"، واعتذر خالد ممن لم يستطع الرد عليهم لكثرة الرسائل التي تصل إليه.

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واختتم تدوينته بالإشارة إلى توصية الأطباء بمنع الزيارة عن والده في الوقت الحالي، قائلاً: الزيارة ممنوعة نظراً لتوصيات الأطباء.



وكان الفنان عبدالله الرويشد تعرض لوعكة صحية يوم الأحد الماضي، أدخل على إثرها إلى مستشفى جابر الأحمد في الكويت، وترددت أقاويل كثيرة "عن إصابته بجلطة دماغية".



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