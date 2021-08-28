السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الملك يلتقي رئيـس مجلس الوزراء الكويتي ضمن أعمال مؤتمر بغداد

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

السبت، 28-08-2021 12:32 م

نجل غادة عادل يفاجئ الجميع بخسارة كبيرة في وزنه - صور

16299712196825048


الوكيل الإخباري - أطل الشاب عبد الله الهواري إبن الممثلة المصرية غادة عادل من طليقها المخرج المصري مجدي الهواري على الجمهور بمجموعة صور وفاجأ الجمهور بالتغيير الكبير في شكله حيث فقد الوزن الكثير من الوزن.

اضافة اعلان

 

ووثق الحدث على صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي فنشر نجمعة من الصور أظهرت نحافته وتغير ملامحه، وعلق: "شكراً لجميع الناس اللي دعموني في مشواري الطويل في التخسيس ، أنا تعبت جدا والله ومسكت نفسي من كا حاجة بحبها بس ربنا أكرمني والحمدالله وصلت لمستوى كويس".


وأكمل: " أنا قأت كلام جميل أوي فرحني أوي وشجعني إني أكنل لآخر الريق، وطبعاً قرأت كلام مش كويس بس مقدرش أرد عشان أبويا وأمي علموني إني لا أرد على الإهانة بإهانة، شكراً لكم جميعاً وأنا الحمدالله صبري طويل".

 



 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-200-730x438

الفنانة لطيقة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

Untitled-1-228

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

جوزيف-عطية

الفنان جوزيف عطية يطرح عالحلوة والمرة - فيديو

لاىلا

شاهد ...الصور الأولى من شهر عسل الوليد مقداد وزوجته نور

16189173031605301041

بسمة بوسيل تفاجئ تامر حسني بتورتة عيد ميلاده على المسرح - فيديو

733-2

مسلسل سعودي جديد يقتبس من النسخة التركية الشهيرة