نجل غادة عادل يفاجئ الجميع بخسارة كبيرة في وزنه - صور

الوكيل الإخباري - أطل الشاب عبد الله الهواري إبن الممثلة المصرية غادة عادل من طليقها المخرج المصري مجدي الهواري على الجمهور بمجموعة صور وفاجأ الجمهور بالتغيير الكبير في شكله حيث فقد الوزن الكثير من الوزن.

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ووثق الحدث على صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي فنشر نجمعة من الصور أظهرت نحافته وتغير ملامحه، وعلق: "شكراً لجميع الناس اللي دعموني في مشواري الطويل في التخسيس ، أنا تعبت جدا والله ومسكت نفسي من كا حاجة بحبها بس ربنا أكرمني والحمدالله وصلت لمستوى كويس".



وأكمل: " أنا قأت كلام جميل أوي فرحني أوي وشجعني إني أكنل لآخر الريق، وطبعاً قرأت كلام مش كويس بس مقدرش أرد عشان أبويا وأمي علموني إني لا أرد على الإهانة بإهانة، شكراً لكم جميعاً وأنا الحمدالله صبري طويل".







