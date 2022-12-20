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الثلاثاء، 20-12-2022 11:26 ص

نجمة فيلم " تيتانيك " ترد على المنتقدين لشكلها ووزنها

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الوكيل الإخباري-تداولت الصحف العالمية تصريحاً غريباً للنجمة العالمية كيت وينسلت، اعترفت فيه بتأثير التنمّر على شكلها، والذي تعرّضت له خلال بطولتها لفيلم " تيتانيك "، الذي عُرض عام 1997.

وبعد أكثر من 25 عاماً على إصدار الفيلم، خرجت كيت عبر بودكاست Happy Sad Confused، للردّ على كل من انتقد مشهدها في نهاية الفيلم، والذي ظهرت فيه وهي مستلقية على باب خشبي يطفو على سطح الماء بعد غرق السفينة التي كانت على متنها، بينما توفي حبيبها "جاك" متجمداً بعد بقائه في الماء لساعات.

وواجهت كيت الكثير من الانتقادات حول مظهرها ووزنها، إذ قال مشاهدو الفيلم إن وزنها الزائد هو سبب وفاة حبيبها، مشيرين إلى أنها لو كانت أنحف، لتركت مجالاً لـ"جاك" كي يصعد على الخشبة إلى جانبها، وبالتالي إنقاذ حياته.

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وردَّت كيت في حلقة البودكاست قائلةً: "لماذا هاجمتموني بهذه الطريقة؟ لم يكن وزني زائداً... كنتم في شدة القسوة". وأضافت: "لا يحق لكم انتقاد وزني، كنت امرأة في بداية شبابها، كان جسمي يمر بموجة من التغيرات، كنت شديدة الحساسية تجاهه وكنت خائفة للغاية... لماذا جعلتم الأمر أكثر صعوبة علي؟ هذا تنمّر وتصرف مؤذٍ للغاية".

 

لها

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