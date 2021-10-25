نجم بريطاني يعلن إصابته بكورونا قبل صدور ألبومه المرتقب-صورة

الوكيل الإخباري-كشف نجم البوب البريطاني" إد شيرين" الأحد إصابته بكورونا، قبل أقل من أسبوع من صدور ألبومه الجديد المرتقب جداً.



وكتب المؤلّف والمغني الذي اشتهر بأغنية "شايب أوف يو" في 2017على حسابه بإنستغرام، "أريد أن أقول لكم بإيجاز إني للأسف مصاب بكوفيد وسأعزل نفسي".



وأردف الفنان الذي يعيش في سافلك في شرق إنجلترا "سيتعذر علي الوفاء شخصياً بالتزاماتي في الوقت الراهن. وسأحاول أن أقدم أكبر عدد من المقابلات والعروض من منزلي".



ومن المفترض أن يصدر ألبومه الجديد "=" في 29 أكتوبر (تشرين الأول) وأعد لمقابلات وعروض في هذه المناسبة.

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وأحيا إد شيرين عرضاً في 17 أكتوبر (تشرين الأول) في لندن خلال حفل تسليم جوائز "إيرثشوت" من أجل المناخ المنظّم برعاية الأمير وليام.



ويشكّل هذا الألبوم الجديد عودة المغني إلى الساحة الفنية التي انقطع عنها لفترة بعد ولادة ابنته في صيف 2020.



وتشهد بريطانيا، وهي أحد البلدان الأكثر تأثرا بجائحة كورونا في أوروبا بحوالى 140 ألف وفاة، تفشياً للفيروس، يعد بين الأشد في العالم.

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