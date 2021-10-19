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الثلاثاء، 19-10-2021 01:27 م

محمد سعد يعود بفيلم جديد بعد غياب 3 سنوات

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الوكيل الإخباري - بعد غياب مدة 3 سنوات، سيخوض الممثل المصري محمد سعد بطولة فيلم سينمائي جديد، الا انه لم يحدد بعد موعد التصوير أو أسماء الممثلين الذين سينضمون لسعد في هذا العمل.

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على صعيد آخر، انتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي أخبار عن وفاة الممثل محمد سعد الشهير بـ"اللمبي"، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، وتصدر إسم محمد سعد الترند ومحركات البحث.

 

لكن المكتب الإعلامي لمحمد نفى هذه الأخبار، وقال في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية إن محمد بصحة جيدة ولا صحة لأي أخبار تنشر على صفحات مجهولة من دون مصدر.

 

المصدر - الفن 

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