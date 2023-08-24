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الخميس، 24-08-2023 09:32 ص

وفاة فنان بشكل مفاجئ في المغرب - صورة

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الوكيل الإخباري - توفي الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي، عن 45 عاماً في المغرب، بعد أيام قليلة من إصابته بجلطة دماغية، على ما أفادت ملحقته الإعلامية وكالة "فرانس برس".

وقالت ملحقته الإعلامية: "توفي وحيد بوزيدي ، بعد إصابته بجلطة دماغية أثناء إقامته في المغرب" .

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وبعد هذه الجلطة الدماغية، نقل الفنان إلى المستشفى ودخل غيبوبة. وقال وقتها، لصحيفة لو كورييه دو لاتلاس الفرنسية، إنه تعرّض لـ "جلطتين في الدماغ بعام 2021".

بدأ بوزيدي مسيرته الفنية بالمشاركة في عروض الكوميدي الشهير جمال دبوز في عام 2006، وفي يناير/ كانون الثاني، أطلق استعراضا فرديا في مسرح "لو ريبوبليك" في باريس، وكان يفترض أن يقوم بجولة في كل أنحاء فرنسا.



 

العربي الجديد


 




 

 


 

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