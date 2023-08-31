محمد رمضان يحتفل بميلاد زوجته -صورة

الوكيل الإخباري- احتفل النجم محمد رمضان بيوم ميلاد زوجته وعبّر عن حبه الكبير لها، ووضع حدًّا لشائعات إنفصالهما.



ونشر النجم المصري صورة عفوية أثناء احتضانه لزوجته، حيث بدت فيها بغاية الجمال والأناقة، حيث ارتدت قميصًا برتقاليًا مع مجموعة من الأساور الذهبية الضخمة.



وأرفق الصورة بتعليق بسيط جاء فيه: "النهاردة عيد ميلاد حبيبتي وزوجتي وأم أولادي. كل عام وأنتِ بخير حبيبتي".



تفاعل عدد كبير من النجوم ومحبي محمد رمضان مع الصورة، وحازت على إعجاب الآلاف من متابعيه. وتنوعت التعليقات التي تمنت للزوجين المزيد من السعادة والاستقرار في حياتهما الزوجية.

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