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الأربعاء، 22-11-2023 03:35 م

نجوى إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بالسرطان

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الوكيل الإخباري - كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم عن تطورات حالتها الصحية بعد أن أعلنت إصابتها بالسرطان خلال تقديمها برنامجها الإذاعي "بيت العز".

وأكدت نجوى أنها ستُجري فحوصاً وتحاليل طبية للتأكد مما إذا كانت قد تعافت من السرطان أم لا، قائلةً في تصريحات صحافية: "شكراً لكل الناس اللي سألت عليّا وهعمل فحوصات وهطمّن الناس".

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وكانت نجوى إبراهيم قد ردّت على منتقدي ظهورها الإعلامي في الفترة الحالية، كاشفة عن تفكيرها في الاعتزال قريباً، وذلك بعدما قرأت عدداً كبيراً من التعليقات التي أثارت استياءها على منصات التواصل الاجتماعي، كما كشفت عن سر حول إصابتها بالسرطان وعمرها الحقيقي.


وقالت نجوى خلال تقديمها برنامج "بيت العز" عبر إذاعة "نجوم إف إم": "أول مرة أقرأ تعليقات كتيرة على حاجة نزلت، عدد كبير يمكن 2000 نفر، منهم 500 لازم يتعالجوا".


وأضافت: "في ناس تستكثر على الناس الابتسامة، وإن ناس تبقى سعيدة وعندها ملايين، وليه ربنا مدّيها طلة أو قبول أو أي حاجة كويسة، قولوا الحمد لله يا ريت نبقى زيه. إنتو إيه اللي يريّحكوا، أعتزل؟ أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيّانة وعندي سرطان، وعاملة سبعة آلاف عملية وهموت قريب، أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربّي عيالي، أنا جاية علشان فرحانة بيكم وأتشرّف بكلامي معاكم".

 

لها

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