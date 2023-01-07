نجوى كرم تجيب على امكانية ارتباطها في 2023

الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إمكانية ارتباطها وزواجها خلال العام الحالي 2023، مُشيرة إلى أن جمهورها يحب أن يراها سعيدة دائمًا.



وقالت نجوى كرم، خلال لقائها مع ET بالعربي، بعد سؤالها هل ستكون عروس 2023، فعلقت: ليه لأ؟ إيه المشكلة؟ حتى الرقم حلو حبيته لأن مجموعه 7 وأنا بحب الرقم 7، لو الوقت ده مكتوبلي من فوق أتجوز فيه يبقى أنا هخضع له أكيد في الأرض، الفانز بيحبوا يشوفوني مغرومة، وأنا دايمًا مغرومة.



وعلى جانب آخر، سبق وشاركت الفنانة نجوى كرم، في حفل تريو نايت بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض لحفلات رأس السنة بجانب عدد كبير من أبرز نجوم الوطن العربي.

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القاهرة24