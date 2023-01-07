السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يحذر من تداول صور لإصدارات جديدة للعملة

مطالبة بقبول جميع الطلبة بالمنح والقروض

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

في غضون 5 دقائق قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 قذيفة

فنلندا تعد الحزمة الـ 12 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

نقابة الصحفيين تدين انتهاكات الاحتلال المستمرة بالمسجد الأقصى

مع ارتفاع الذهب عالمياً.. هل يكون الألماس بديلا للاستثمار ؟

مطالب بتحسين عجلة التنمية السياحية في عجلون

ميليشيا الحوثي تنقل محكومين بالإعدام وتمنع التواصل معهم

الخرابشة: التحديث مستمر لمواكبة أي مستجدات تطرأ على قطاع المشتقات النفطية

السبت، 07-01-2023 04:45 م

نجوى كرم تجيب على امكانية ارتباطها في 2023

107144Image1


الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إمكانية ارتباطها وزواجها خلال العام الحالي 2023، مُشيرة إلى أن جمهورها يحب أن يراها سعيدة دائمًا.

وقالت نجوى كرم، خلال لقائها مع ET بالعربي، بعد سؤالها هل ستكون عروس 2023، فعلقت: ليه لأ؟ إيه المشكلة؟ حتى الرقم حلو حبيته لأن مجموعه 7 وأنا بحب الرقم 7، لو الوقت ده مكتوبلي من فوق أتجوز فيه يبقى أنا هخضع له أكيد في الأرض، الفانز بيحبوا يشوفوني مغرومة، وأنا دايمًا مغرومة.

وعلى جانب آخر، سبق وشاركت الفنانة نجوى كرم، في حفل تريو نايت بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض لحفلات رأس السنة بجانب عدد كبير من أبرز نجوم الوطن العربي.

اضافة اعلان

 

القاهرة24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63b92a01423604727f0d667a

وفاة الممثل الأمريكي إيرل بوين عن عمر يناهز الـ 82 عاما

Fl2j5pRWIAAZen7

اول ظهور لجورج وسوف في عزاء ابنه وديع .. فيديو

22

10 جرحى في إطلاق نار أثناء تصوير لـ"الرابور" المغربي فرانش مونتانا

Fl3KOruXgAU46sP

قبل رحيله.. هكذا ودعّ وديع والده سلطان الطرب جورج وسوف -شاهد

Fl2_RaAWAAAqkcP

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يواسون جورج وسوف بوفاة ابنه

9999204648

فيديو-هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها مع أطفال مستشفى السرطان

أخبار متعلقة
Types-movies

أبرز الأفلام المنتظرة في 2023 وموعد عرضها

1045313

هكذا أجابت ياسمين صبري على أنباء ارتباطها

image_750x_63abd00574fc9

حفلات رأس السنة 2023 في القاهرة وأسعار التذاكر .. ابرزها وائل جسار ومحمد منير