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السبت، 04-09-2021 10:19 ص

نجوى كرم تعايد المخرج اللبناني حسن غدار بمناسبة عيد ميلاده - صورة

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الوكيل الإخباري - عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم المخرج اللبناني حسن غدار بمناسبة عيد ميلاده، بمقطع فيديو نشرته في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.، إذ نشرت مقطع من فيديو كليب أغنيتها الجديد "ساحر قلوب" التي لازالت تلاقي نجاحها، معلّقة: "عيد ميلاد سعيد لأطيب قلب وأحلى عالم".

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يشار إلى أن الكليب هو من إخراج حسن، وهو ثاني تعامل مع كرم، حيث سبق وصورت معه فيديو كليب أغنيتها السابقة "مغرومة 2".


"ساحر قلوب" من كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون وتوزيع داني حلو.


وجاءت الأغنية بمثابة تكملة لـ "مغرومة 2" الذي كان للممثل السوري معتصم النهار ظهوراً خاصاً، سألها فيه إن كانت بحالة غرام، فترد عليه بالكليب الجديد، قائلة: "إيه أكيد مغرومة، ومع كل طلة شمس رح ضل مغرومة ليش لأ؟ الحب بخلينا نضوي متل القمر، ونشع متل النجوم، ولا لأ؟

 


 

المصدر - الفن 

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