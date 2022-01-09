الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

تعميم من التنمية بشأن جمع التبرعات

الاقتصاد الرقمي : 7 شركات تقدمت لعطاء تطوير تطبيق سند

الكسبي: مباشرة العمل على "الصحراوي" بعد اسبوعين

اكثر من 5 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة

اطلاق خدمات الجيل الخامس خلال أيام في المملكة

المناطق المُعرضة للأمطار الغزيرة في المملكة مساء اليوم

رئيس الوزراء: ملف الاستثمار تشتت بسبب انعدام البيئة التنافسية

تعاقدات بـ 4 ملايين دينار لاحضار ادوية وعلاجات لمرضى كورونا

مليون دينار مخصصات الطعام في مستشفى الجامعة الأردنية سنوياً

الغبين مديرا لمكتب جلالة الملك العسكري

الأحد، 09-01-2022 01:15 م

نزاع وخلاف بين أولاد شعبان عبدالرحيم حول الميراث

ابن-شعبان-عبد-الرحيم-مفيش-خلافات-مع-أخواتي-بسبب-الميراث


الوكيل الإخباري - بعد الأزمة التي حدثت عقب وفاة الفنان الشعبي شعبان عبالرحيم، بظهور فنانة لبنانة ادعت انا تزوجت من الفنان الشعبي الراحل وطالبت بميراثها في تركته، ثم هدأ الموضوع عاد الصراع من جديد على ميراث شعبان عبد الرحيم ولكن هذه المرة بين أبنائه الثلاثة,

اضافة اعلان

فقد كشف عدوية نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، تفاصيل مشاجرة شقيقيه، عبد الرحيم وعصام، بسبب نزاعهما على الميراث، مشيرًا إلى أن شقيقه عبد الرحيم دائمًا يتشاجر معهم بسبب هذا الأمر، مؤكدًا أن باقي أشقائه لم يحصلوا على شيء من الميراث، بسبب أن أغلبه عقارات وأراضٍ لم تُبع.

وأكد عدوية شعبان عبد الرحيم، أن شقيقه عبد الرحيم من وقت وفاة والدهم، وهو تغير في معاملته لأشقائه، ودائمًا ينازعهم ويتشاجر معهم، مشيرًا إلى أنهم في البداية كانوا يرغبون في أن يكونوا فرقة موسيقية تكمل مسيرة والدهم الفنية، ولكن بسبب هذا الخلاف توقف الأمر.

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
91621Image1

شاهد... ناصيف زيتون يعلق على اعتزال أدهم نابلسي

55760

هكذا تفاعل خالد سليم بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا - صورة

77

خروج هؤلاء النجوم من سباق دراما رمضان 2022

cd846235-eb64-420b-bd68-500ed4a45a8a_16x9_1200x676

حكم نهائي ضد محمد إمام بدفع 900 ألف جنيه

18996685221641666856-780x470

فيديو يوثق هجوم وإعتداء لصوص على صابرين والمخرج يستغيث

9402242_1546863862

عصام كاريكا يهاجم مطربي وأغاني المهرجانات