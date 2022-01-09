نزاع وخلاف بين أولاد شعبان عبدالرحيم حول الميراث

الوكيل الإخباري - بعد الأزمة التي حدثت عقب وفاة الفنان الشعبي شعبان عبالرحيم، بظهور فنانة لبنانة ادعت انا تزوجت من الفنان الشعبي الراحل وطالبت بميراثها في تركته، ثم هدأ الموضوع عاد الصراع من جديد على ميراث شعبان عبد الرحيم ولكن هذه المرة بين أبنائه الثلاثة,





اضافة اعلان

فقد كشف عدوية نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، تفاصيل مشاجرة شقيقيه، عبد الرحيم وعصام، بسبب نزاعهما على الميراث، مشيرًا إلى أن شقيقه عبد الرحيم دائمًا يتشاجر معهم بسبب هذا الأمر، مؤكدًا أن باقي أشقائه لم يحصلوا على شيء من الميراث، بسبب أن أغلبه عقارات وأراضٍ لم تُبع.





وأكد عدوية شعبان عبد الرحيم، أن شقيقه عبد الرحيم من وقت وفاة والدهم، وهو تغير في معاملته لأشقائه، ودائمًا ينازعهم ويتشاجر معهم، مشيرًا إلى أنهم في البداية كانوا يرغبون في أن يكونوا فرقة موسيقية تكمل مسيرة والدهم الفنية، ولكن بسبب هذا الخلاف توقف الأمر.





لها