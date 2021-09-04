نهال عنبر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل ماهر سليم

الوكيل الاخباري- كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر، عضوة مجلس نقابة الممثلين المسؤولة عن الملف الطبي بالنقابة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل ماهر سليم.



وأقيم عزاء الفنان الراحل ماهر سليم، الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض السرطان، وحضر العزاء مجموعة من نجوم الفن.



وقالت عنبر إن الفنان أصيب بمرض السرطان منذ عامين تقريباً، وفي يوليو الماضي بدأت معاناة الراحل مع مضاعفات المرض الذي انتشر في الدم، ليدخل أحد مستشفيات الأورام.

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وأضافت في تصريح أدلت به، أن الفنان الراحل حجز في مستشفى دار السلام للأورام لما يقارب الشهر، وبعد ذلك خرج منها، ليعود مره أخرى في منتصف أغسطس بسبب ارتفاع درجة حرارته.



وأشارت إلى أنه ”قبل وفاته بساعات اتصل بها وبالدكتور أشرف زكي ليخبرهما أنه يحتاج إلى تبرع بالدم بسبب مضاعفات المرض، وبالفعل تواصلنا مع بعض المستشفيات لتزويده بأكياس الدم، لنفاجأ باتصال من ابنته للنقيب تخبره بوفاة والدها“.



وأعربت عنبر عن حزنها الشديد لفقدان فنان كبير، كان يشهد له الجميع بالخلق الرفيع، وكان فناناً صادقاً، أخلص لفنه، وأحب زملاءه فأحبوه وحزنوا على فراقه.



وكان الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: ”الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة“.

المصدر: إرم