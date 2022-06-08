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الأربعاء، 08-06-2022 01:07 م

نوال الزغبي توضح حول إلغاء حفلها في مصر

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية خبر تأجيل حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي المقرر إحياؤه يوم الاثنين الواقع في 20 تموز.

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والحفل كان سيقام على خشبة مسرح النافورة، بمصاحبة أوركسترا سفينكس السيمفوني، بقيادة الدكتور هاني حسن.


بدورها نفت نوال الزغبي كل هذه الشائعات وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي منشور قالت فيه: "للتوضيح.. حفل دار الاوبرا لم يتم تأجيله ولا إلغائه فما زال في نفس التاريخ٢٠-٦ _٢٠٢٢ في القاهرة.. وانا كتير محمسة وناطرتكن .
وتفاعل الجمهور مع المنشور وأعربوا عن تشوقهم لحضور الحفل.

 


 

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