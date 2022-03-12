نوال الكويتية برسالة لافتة لـ عبد الله الرويشد

الوكيل الإخباري - عبّرت الفنانة نوال الكويتية عن محبتها الكبيرة للفنان عبد الله الرويشد، وذلك بعد احيائه حفلاً في الكويت، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "تألّقت وابدعت وهذا مو غريب على أخوي وصديقي الغالي المُحب، لا عدم صوتك ولا خلا منك مكان، يطوّل لنا بعمرك أبو خالد الغالي".

اضافة اعلان

وكان نشر عبد الله الرويشد صورة له برفقة نوال الكويتية، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وعلّق الرويشد على الصورة بالقول: "انتِ تاج الرووس".



بدورها ردّت عليه نوال قائلة: "الله يطول بعمرك حبيبي بوخالد اشحلاة بناتي".

الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



