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السبت، 12-03-2022 03:38 م

نوال الكويتية برسالة لافتة لـ عبد الله الرويشد

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الوكيل الإخباري - عبّرت الفنانة نوال الكويتية عن محبتها الكبيرة للفنان عبد الله الرويشد، وذلك بعد احيائه حفلاً في الكويت، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "تألّقت وابدعت وهذا مو غريب على أخوي وصديقي الغالي المُحب، لا عدم صوتك ولا خلا منك مكان، يطوّل لنا بعمرك أبو خالد الغالي".

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وكان نشر عبد الله الرويشد صورة له برفقة نوال الكويتية، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.


وعلّق الرويشد على الصورة بالقول: "انتِ تاج الرووس".


بدورها ردّت عليه نوال قائلة: "الله يطول بعمرك حبيبي بوخالد اشحلاة بناتي".

 

الفن 

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