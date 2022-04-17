نيللي كريم تتحدث عن هجوم الرجال على مسلسل فاتن أمل حربي

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة نيللي كريم في تصريحات صحافية، أن الانتقادات التي وجهت لمسلسها فاتن أمل حربي، جاءت من قبل بعض الرجال الذين لا يريدون إعطاء المرأة حقوقها المشروعة في الحياة، قائلة: "فيه هجوم كبير من الرجال على المسلسل لأن البطلة تطالب بحق المرأة".

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وأضافت: "هناك العديد من النساء اللاتي لم يحصلن على حقوقهن حتى الآن؛ فاتن أمل حربي قامت برفع قضية على القانون؛ بنفس ذات القانون أيضاً".

وتابعت: "مفيش أي سبب يحرم السؤال وفاتن أمل حربي تريد أن تعلم إن كان ربنا حلل ذلك أم حرمه؛ وفي ظل الظروف والتقدم التي تعيشه مصر في الفترة الحالية الأفضل خاصة القوة الناعمة".



لها