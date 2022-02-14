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الإثنين، 14-02-2022 12:56 م

نيللي كريم تعثر على شبيهتها في الصغر - صور

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الوكيل الإخباري - بعد فترة من البحث المكثف عن فتاة تشبهها في مرحلة الطفولة لتجسد دورها في مسلسلها الرمضاني الجديد، كشفت الفنانة نيللي كريم عن العثور على شبيهتها وهي صغيرة ضمن مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي يشاركها بطولته الفنان شريف سلامة، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022.

ونشرت نيللي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي في "إنستغرام"، مجموعة صور لفتاتين في عمرين مختلفين اختارتهما للمسلسل.

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وكانت شركة "العدل غروب" المنتجة للعمل قد طلبت عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، البحث عن فتيات صغيرات يشبهن الفنانة نيللي كريم في طفولتها وتتراوح أعمارهنّ بين 7 و 12 سنة، وكتبت الشركة في بيانها: "دعوة لتجارب الأداء نبحث عن فتيات يُجدن التمثيل والأداء لمسلسل رمضان 2022، العمر من 7 إلى 12 سنة، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، رجاءً إرسال الصور والبيانات الشخصية وفيديو تمثيلي للطفل بالموبايل".

 


 


 

لها 

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