هالة سرحان تعلق على مقارنة ياسمين صبري بـ جورجينا - صور

الوكيل الإخباري - علقت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، على اتهامها بتقليد جورجينا رودريغز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

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وما دفع صبري للتعليق لأول مرة على الأزمة هي الإعلامية المصرية، هالة سرحان، التي دافعت عنها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.



وشاركت سرحان صورا لياسمين صبري وقالت: “جميلة وأنيقة ولوحة فنية، العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة، وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجه عالمي تعاقدت معها شركة “كارتييه” اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية”.



من جانبها ردت ياسمين صبري على دفاع هالة سرحان عنها قائلة لها: “أستاذتنا هالة شكرا جزيلا لرقي كلامك وجمال قلبك”.



وكانت ياسمين صبري طالتها اتهامات من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول تقليدها جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو، وشاركوا صورا لهما تبرز تشابه بينهما.



وأثير جدل خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسالة من صفحة غير موثقة على موقع “فيسبوك” باسم جورجينا، وجهت إلى الفنانة المصرية ياسمين صبري.









المصدر - الديار



