دويتو جديد لهاني شاكر و سميرة سعيد

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كشف الفنان هاني شاكر، عن تحضيره لأحدث أغانيه الجديدة والتي تجمعه بالـ " ديفا" سميرة سعيد ، والتي تجمعه لأول مرة لأول مرة مع النجمة سميرة سعيد بطريقة الـ ديو.واكتفي هاني شاكر بالإعلان عن ذلك الخبر دون الكشف عن أي تفاصيل آخرى تتعلق بالأغنية سواء عن اسمها المبدئي أو صناعها من ملحن وشاعر، متمنياً أن تنال الأغنية على إعجاب محبيها .جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الفنان هاني شاكر مع برنامج "et بالعربي"، قائلا " بحضر لمفاجأة وهى دويتو غنائي جديد يجمعني بالفنانة سميرة سعيد وسيتم طرحه قريباً".