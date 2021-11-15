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الإثنين، 15-11-2021 03:05 م

'هتشتاقوا' أنغام تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية أنغام عن استعدادها لطرح أغنية رومانسية، ستكون أولى أغانيها بفصل الشتاء وستحمل اسم “هتشتاقوا.”

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حيث قامت بنشر المقطع الأولي من الأغنية على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، وعلّقت عليه بالقول: “هتشتاقوا قريباً.”


وتفاعل عشاقها مع المنشور بشكلٍ كبير، وعبروا عن تشوقهم للاستماع للأغنية الجديدة.


وأكدّت أنغام بأنّ الأغنية الجديدة ستكون بمثابة التحول في مسيرتها الفنية؛ لكونها أول أغنية رومانسية تنتمي للنمط الشعبي تقوم بغنائها.


وأغنية “هتشتاقوا” من كلمات عمرو يحيى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري.


وكانت أنغام قد وعدت جمهورها بطرح ألبوم كامل باللهجة المصرية، إلّا أنّها لم تقم بطرح سوى عدّة أغنيات منفردة.

يذكر أنّ أغنية “ونفضل نرقص” تعد آخر الأغاني التي طرحتها النجمة المصرية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وإخراج عادل جمال.

 

المصدر - 218 

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