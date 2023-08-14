الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

خبراء: قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة لتفعيل الأمن الرقمي

الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

الارصاد : هذا الرقم القياسي لدرجة الحرارة في الأردن !

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

140 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هيئة الطاقة تتلقى 910 طلبات للحصول على تراخيص الشهر الماضي

نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

الإثنين، 14-08-2023 11:01 ص

هجوم على هنا الزاهد بسبب مسلسل سيب وأنا أسيب

710


الوكيل الإخباري- هنا الزاهد تعرضت الساعات الماضية لهجوم حاد من الناقدة الفنية ماجدة خيرالله وذلك بسبب دورها الذي تقدمه في مسلسل سيب وأنا سيب الذي يعرض حاليًا عبر آحدى المنصات الرقمية.

اضافة اعلان


بدأ الهجوم على هنا الزاهد من خلال الناقدة ماجدة خيرالله، التي قالت في برنامج تفاصيل الذي تقديمه الإعلامية نهال طايل والمذاع على قناة صدى البلد 2: 'أزعجني الأداء المبالغ فيه الذي يحمل حالة من السخف والتكرار لبطلة المسلسل هنا الزاهد، وتكرار الشتيمة بالعمل وكأنه هزار على الرغم من أنه شئ منبوذ جدا'.

واستكملت الناقدة ماجدة خيرالله الهجوم على هنا الزاهد وقالت: 'إذا كان ده اجتهاد من الممثلين ومش مكتوب في السيناريو يبقى اجتهاد من الممثلين وكده يبقى فين مخرج العمل اللي سمح بهذه الألفاظ أن تخرج أمام الناس، وكمان في كذا عيب في مسلسل سيب وأنا سيب وما يحدث بالعمل غير لائق أن الناس تشتم بعضها كخفة ظل لهما، وأنا ضد سخافة الكلام'.

وواصلت ماجدة خيرالله، حديثها عن هنا الزاهد وقالت أن أعمالها تقدمها بنفس طريقتها التي تظهر بها في البرامج، مشيرة إلى أنها لا ترى أبعاد الشخصية قبل التمثيل وفي حاجة لورش تمثيل. 

تدور أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب ضمن إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا وذلك في 10 حلقات، وتظهر هنا الزاهد بشخصية خياطة تتحول لفاشون بلوجر. 

أما الفنان أحمد السعدني بطل مسلسل سيب وأنا أسيب يقدم دور زوج هنا الزاهد وهو صاحب ورشة سيارات، وخلال الاحداث يتعرض لبعض المواقف ليحاول التخلص منها لكن في أجواء كوميدية.


تضم قائمة أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب بجانب أحمد السعدني، وهنا الزاهد، كلًا من محمد جمعة، ويارا جبران، ومحمود البزاوي، وأية سماحة، عارفة عبد الرسول، ومحمود السيسي، أحمد سلطان، وآخرين والعمل من تأليف رنا أبو الريش والإخراج لـ وائل إحسان.

 

صدى البلد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image64d9cb8cb79a1

محمد رمضان ينشر مقتطفات من اغنيته الجديدة "عربي"

55555555555

محمد لطفي يمازح علاء مرسي : "ليت الشعر يعود يوماً"

Doc-T-457367-638275962809835590

بعد استدعائها للمحكمة .. نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لابنائها

2163110_0

المهرجان القومي للمسرح المصري يختتم فعاليات دورته الـ 16

185521_6_1609628645

والدة صابر الرباعي تبكي متأثرة في اول ظهور لها -فيديو

zBy6c

مصدر يكشف سبب استحالة اقامة جزء ثاني من "جعفر العمدة"

أخبار متعلقة
64902d126a464841084906 (1)

مصدر يكشف حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها

448901_0

موعد عرض مسلسل "سيب وأنا أسيب" لـ هنا الزاهد وأحمد السعدني

fec76f09-52d0-4d1b-849f-88790dded249

إحدى شخصيات ديزني.. هنا الزاهد تكشف عن دور تتمنى تقديمه

243851_0

كيف ردت هنا الزاهد على شائعات الطلاق التي تلاحقها؟