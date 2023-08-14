هجوم على هنا الزاهد بسبب مسلسل سيب وأنا أسيب

الوكيل الإخباري- هنا الزاهد تعرضت الساعات الماضية لهجوم حاد من الناقدة الفنية ماجدة خيرالله وذلك بسبب دورها الذي تقدمه في مسلسل سيب وأنا سيب الذي يعرض حاليًا عبر آحدى المنصات الرقمية.

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بدأ الهجوم على هنا الزاهد من خلال الناقدة ماجدة خيرالله، التي قالت في برنامج تفاصيل الذي تقديمه الإعلامية نهال طايل والمذاع على قناة صدى البلد 2: 'أزعجني الأداء المبالغ فيه الذي يحمل حالة من السخف والتكرار لبطلة المسلسل هنا الزاهد، وتكرار الشتيمة بالعمل وكأنه هزار على الرغم من أنه شئ منبوذ جدا'.



واستكملت الناقدة ماجدة خيرالله الهجوم على هنا الزاهد وقالت: 'إذا كان ده اجتهاد من الممثلين ومش مكتوب في السيناريو يبقى اجتهاد من الممثلين وكده يبقى فين مخرج العمل اللي سمح بهذه الألفاظ أن تخرج أمام الناس، وكمان في كذا عيب في مسلسل سيب وأنا سيب وما يحدث بالعمل غير لائق أن الناس تشتم بعضها كخفة ظل لهما، وأنا ضد سخافة الكلام'.



وواصلت ماجدة خيرالله، حديثها عن هنا الزاهد وقالت أن أعمالها تقدمها بنفس طريقتها التي تظهر بها في البرامج، مشيرة إلى أنها لا ترى أبعاد الشخصية قبل التمثيل وفي حاجة لورش تمثيل.



تدور أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب ضمن إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا وذلك في 10 حلقات، وتظهر هنا الزاهد بشخصية خياطة تتحول لفاشون بلوجر.



أما الفنان أحمد السعدني بطل مسلسل سيب وأنا أسيب يقدم دور زوج هنا الزاهد وهو صاحب ورشة سيارات، وخلال الاحداث يتعرض لبعض المواقف ليحاول التخلص منها لكن في أجواء كوميدية.





تضم قائمة أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب بجانب أحمد السعدني، وهنا الزاهد، كلًا من محمد جمعة، ويارا جبران، ومحمود البزاوي، وأية سماحة، عارفة عبد الرسول، ومحمود السيسي، أحمد سلطان، وآخرين والعمل من تأليف رنا أبو الريش والإخراج لـ وائل إحسان.

صدى البلد