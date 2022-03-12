هدية داوود الشريان تفاجئ نادين نسيب نجيم -فيديو

الوكيل الإخباري - قدّم الإعلامي السعودي داوود الشريان مجموعة من الفيتامينات التي أسعدت ضيفته النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في برنامجه "مع الشريان" المُذاع على شاشة MBC.



وتحدثت نجيم خلال الحلقة عن مسيرتها عالم الجمال والتمثيل وجوانب من حياتها الشخصية.



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وقالت نادين: "أمي تونسية، لكنني وُلدت في بيروت و80 % يمكن القول إنني أشبهها، ووالدي كان خياطاً للألبسة الرجالية". وأضافت عن فوزها بلقب ملكة جمال لبنان: "والدي كان واثق بنظرية والدتي، وماما كانت القصة كلها في المنزل وهو لاحظ أن أصغر وحدة بالعيلة ورقم 5 رايحة باتجاه معاكس للباقيين وكان يشعر أن عالم مسابقات ملكات الجمال والإعلانات يجذبني من صغري".



ولفتت نادين إلى رغبتها بدراسة الطب، الإختصاص الذي لم يشجعها أهلها عليه.

لها

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