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الإثنين، 31-05-2021 09:28 ص

هذا ما تقاضاه نجوم مسلسل فريندز في الحلقة الاستثنائية

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الوكيل الإخباري _  تقاضى نجوم المسلسل الأميركي الشهير “فريندز”  مبالغ مالية كبيرة مقابل الظهور في الحلقة الاستثنائية التي تم إذاعتها الخميس الماضي عبر منصة HBO MAX الالكترونية، والتي حملت اسم ” Friends Reunion  " ، بحسب ما كشفته مجلة فوربس العالمية .

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وحصل كل فرد من الأبطال الستة الرئيسيون ماثيو بيري، وجنيفر أنيستون.وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر على مبلغ 5 ملايين دولار.


وضمت الحلقة الأخيرة قائمة طويلة من ضيوف شرف من أبرزهم؛ ديفيد بيكهام، جاستين بيبر. جيمس كوردن، سيندي كراوفرود، ليدي غاغا، إيليوت غولد، كيت هارينغتون، لاري هانكن وغيرهم.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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