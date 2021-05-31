هذا ما تقاضاه نجوم مسلسل فريندز في الحلقة الاستثنائية

الوكيل الإخباري _ تقاضى نجوم المسلسل الأميركي الشهير “فريندز” مبالغ مالية كبيرة مقابل الظهور في الحلقة الاستثنائية التي تم إذاعتها الخميس الماضي عبر منصة HBO MAX الالكترونية، والتي حملت اسم ” Friends Reunion " ، بحسب ما كشفته مجلة فوربس العالمية .

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وحصل كل فرد من الأبطال الستة الرئيسيون ماثيو بيري، وجنيفر أنيستون.وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر على مبلغ 5 ملايين دولار.



وضمت الحلقة الأخيرة قائمة طويلة من ضيوف شرف من أبرزهم؛ ديفيد بيكهام، جاستين بيبر. جيمس كوردن، سيندي كراوفرود، ليدي غاغا، إيليوت غولد، كيت هارينغتون، لاري هانكن وغيرهم.



المصدر : الامارات نيوز