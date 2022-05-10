هكذا احتفلت اليسا بنجاح اغنية من أول دقيقة -صور

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي من إحتفالها مع فريقها بنجاح أغنية "من أول دقيقة" وهي الديو الذي جمعها بالفنان المغربي سعد لمجرد.





وظهرت إليسا محاطة بفريق عملها وهم يحتفلون أمام قالب من الكيك مزين بصور إليسا مع لمجرد الذي لم يكون حاضراً في الإحتفال.

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وتخطت أغنية "من أول دقيقة" الـ20 مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها على يوتيوب.



وعلّقت إليسا على الصور قائلة: "توقفت عن عد الأرقام، لكني بالتأكيد أستمر في الاحتفال بها". الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، ومكس وماستر إيلي بربر، وإخراج كريم بنيس.







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