هكذا دعمت رانيا محمود ياسين شقيقها بعد الحادث

الوكيل الإخباري - بعد تعرّضه لحادث سير نجا منه بأعجوبة بسبب ضغوطات العمل والإرهاق الشديد، خلال تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك"، دعمت الفنانة رانيا محمود ياسين شقيقها المؤلف عمرو محمود ياسين، بكلمات رقيقة ودعاء مستمر.



وكتبت رانيا منشوراً عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" قالت فيه: "حمد الله على سلامتك يا عمرو يا حبيبي، إن شاء الله تعبك في شغلك ربنا هيكرمك عليه ويوفقك... المهم إنك كويس وبخير، فداك مليون عربية، المهم إنك خرجت سليم من حادثة صعبة أوي وربنا نجّاك، ربنا يوفقك .

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