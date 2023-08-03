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الخميس، 03-08-2023 01:26 م

هل سيشارك يحيى الفخراني بدراما رمضان المقبل ؟

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الوكيل الإخباري- اعلن الفنان يحيى الفخراني موقفه من المشاركة في موسم رمضان المقبل 2024، بعد غيابه لعامين عن جمهوره، منذ أن قدّم مسلسل "نجيب زاهي زركش" في رمضان 2021.

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وأكد الفخراني أنه لم يحسم بعد قراره المشاركة في موسم رمضان 2024 من عدمه، كما أنه لا يحضّر لأي عمل درامي في الوقت الحالي.


وكانت آخر مشاركة فنية ليحيى الفخراني من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي عُرض في السباق الرمضاني 2021، وتعاون فيه مع عدد من الفنانين، أبرزهم: أنوشكا، محمود محمود، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، رنا رئيس، نهى عابدين، حنان سليمان، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

 

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